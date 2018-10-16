Могилевчанин торговал таблетками с психотропом

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин продавал полученные по рецепту для себя и для матери таблетки с психотропом, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По рецептам врача 59-летний могилевчанин получал за себя и свою 82-летнюю мать медицинский препарат, содержащий опасный психотроп. "Однако полученные таблетки мужчина не принимал и не давал матери, а продавал. За вырученные деньги он покупал спиртное. Мужчина задержан сотрудниками милиции в Могилеве при сбыте 40 таблеток", - проинформировали в СК.

Могилевчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.328 УК (незаконный сбыт психотропных веществ). Он находится под стражей.-0-