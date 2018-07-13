Могилевчанин завладевал чужой техникой под предлогом ремонта

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция пресекла действия могилевчанина, который завладевал чужой техникой под предлогом ремонта, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.
В оперативно-дежурную службу РОВД поступили заявления от граждан, которые утверждали, что лишились своей дорогой техники: несколько игровых приставок, ноутбук не вернулись из "ремонта", как и заплаченные за их починку деньги. Общая сумма причиненного ущерба оценена в Br2150.
Выяснилось, что чужим имуществом завладел 28-летний индивидуальный предприниматель, ранее судимый за мошенничество, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции органа внутренних дел. После недолгого перерыва он опять взялся за старое: брал в ремонт технику, обещая ее сделать и вернуть хозяевам, но обещания не исполнял. Ноутбук и приставки он чинил, однако перепродавал другим людям, а настоящих владельцев продолжал кормить "завтраками". В конце полугодия к пострадавшим добавился еще один мужчина: он лишился ноутбука и денег в сумме Br400.
По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрия Сильванькова, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно).-0-
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