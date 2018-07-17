Могилевчанка подделывала справки на проезд для школьников

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 18-летняя девушка изготовливала и сбывала справки, подтверждающие, что их обладатель является обучающимся. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

Документ, который подделывала могилевчанка, дает право бесплатного проезда в пассажирском транспорте с 1 сентября до 30 июня.

При предъявлении одной из таких справок контролер усомнилась в ее подлинности. Так "документ" попал в руки эксперта Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судэкспертиз Беларуси. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.380 УК, санкция которой предполагает общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Могилевские эксперты с начала года выполнили более 20 почерковедческих экспертиз и технических экспертиз документов по подобным "справкам". В каждом случае было установлено, что оттиски штампа и печати воспроизведены способом струйной печати при помощи цветного печатающего устройства. Записи и подпись, которые были выполнены якобы от имени руководителя учреждения образования, ему не принадлежат.-0-