14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня изъяла 9 т яблок без сопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой Могилевской таможни при проведении специального мероприятия в Мстиславском районе Могилевской области приостановлено движение автомобиля Mersedes. В грузовом отсеке автомобиля находилось более 9 т яблок. На фрукты водитель не представил сопроводительных документов, в том числе и подтверждающих безопасность продукции фитосанитарных сертификатов.
Общая стоимость яблок составила около Br12,8 тыс.
По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП Беларуси.-0-
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