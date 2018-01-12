Могилевские таможенники предотвратили вывоз в Россию овощей и фруктов на Br358 тыс.

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники с начала года изъяли овощей и фруктов на Br358 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

При проведении специальных мероприятий сотрудниками Могилевской таможни приостановлено движение семи автопоездов, в трех из которых по территории Евразийского экономического союза незаконно перемещалась плодоовощная продукция. Транспортные средства DAF, Volvo и Renault следовали по территории Мстиславского района в Россию. В грузовых отсеках автомобилей находилось почти 18 т турецких гранатов, более 19 т помидоров и 19 т польских груш соответственно.

В ходе проведения проверки установлено, что товар перемещался без соответствующих товаросопроводительных документов, в том числе фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Согласно законодательству, фрукты и овощи общей оценочной стоимостью более Br358 тыс. изъяты.

По данному факту сотрудниками Могилевской таможни начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь.-0-