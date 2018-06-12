12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной пожара в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Нацково Мостовского района поступило днем 11 июня. Горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. Вызвал спасателей хозяин: он увидел, как молния ударила в крышу сарая, от чего и начался пожар.

"Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар сарая и защитили от огня расположенный в нескольких метрах жилой дом", - рассказали в областном управлении МЧС. Там отметили, что для защиты от подобных проявлений сил природы рекомендуется оборудовать свои дома системой молниезащиты.

В прошлом году в регионе из-за ударов молнии произошло 15 пожаров.-0-