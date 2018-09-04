Дом и две хозпостройки горели ночью в Гродненской области из-за ударов молнии

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Удары молнии стали причинами трех ночных пожаров в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В ночь на 4 сентября поступило сообщение о пожаре в доме деревни Руда Новогрудского района. Пожилая хозяйка услышала удар молнии, разбудила сына, и они поспешили покинуть дом.

"К моменту приезда расчетов наблюдалось открытое горение. Пожар был оперативно потушен. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия и стены. Люди не пострадали", - информировали в областном управлении МЧС.

Также ночью горели хозяйственные постройки в деревне Пацевичи Ивьевского района и в деревне Намейки Щучинского района. Основная рассматриваемая причина - удары молний.

В областном управлении МЧС напомнили, что для защиты домов и хозпостроек от грозовых разрядов рекомендуется устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту. Расчет эффективности и установку защитных устройств проводят специализированные организации.-0-