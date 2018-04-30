30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной трех пожаров в Брестской области. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Один пожар произошел 30 апреля около 01.30. В деревне Лядовичи Ивановского района на ул. Гагарина загорелось деревянное хозяйственное строение, принадлежащее 96-летней пенсионерке. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в хозпостройке.

Еще два пожара возникли 30 апреля около 02.00. В агрогородке Пески Березовского района на ул. Мира и в деревне Журавок Ивановского района на ул. Набережной произошли возгорания в деревянных хозпостройках.

Во всех случаях в качестве основной версии причины пожара рассматривается грозовой разряд молнии.-0-