Молодой лось забрел на окраину Гродно: животное погибло

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На окраину Гродно забрел молодой лось: животное погибло. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей.
Сообщение о том, что рядом со стройплощадкой на окраине жилого массива Фолюш бродит лось, поступило около 7 утра. Спасти животное не удалось. Лось налетел на ограждение и погиб.
"Это молодое животное, так называемый сеголеток. Вероятнее всего пришел в город из примыкающего к территории Гродно лесного массива. Вокруг города создана зона покоя, охота не ведется, лоси и другие животные чувствуют себя там комфортно", - рассказали в Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей.
Впрочем, иногда животные заходят и на территорию города. В ноябре 2017 года молодой лось провалился в приямок одного из зданий в лесопарковой зоне Пышки. Тогда развернулась целая спасательная операция, при помощи крана его вызволили из ловушки. Все закончилось благополучно.
Если дикое животное забрело в город, отмечают специалисты, ни в коем случае нельзя пытаться его задержать или поймать. В первую очередь следует сообщить об этом в МЧС.-0-
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