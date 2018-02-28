Молодой специалист похищал запчасти на сельхозпредприятии Кобринского района

28 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе молодой специалист похищал запчасти на сельхозпредприятии, куда он устроился на работу, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Противоправные действия молодой человек 1998 года рождения совершал, работая непродолжительное время в должности заведующего мастерскими одного из ОАО. В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что с 1 сентября по 2 октября 2017 года он вынес из мастерских запчастей к автомобилям на общую сумму Br700.

Суд Кобринского района признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. На основании санкции статьи ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, сроком на два года, а также штраф в размере 50 базовых величин, или Br1225 (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

Бывший завмастерскими с приговором не согласился и обжаловал его. Апелляционная инстанция Брестского областного суда отклонила жалобу обвиняемого, приговор вступил в законную силу.-0-