26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монгольского чиновника-коррупционера задержали на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Брестской пограничной группе.

Военнослужащие пограничной заставы "Теребунь" 24 сентября задержали супругов из Монголии. Они пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу в Брестском районе. "Супружеская пара обходила населенные пункты стороной. По словам главы семьи, он состоял на государственной службе и при этом занимался противоправной деятельностью в Улан-Баторе. После того как об этом стало известно правоохранительным органам, чиновник принял решение вместе с женой скрыться у родственников, которые живут в Германии", - рассказали в пограничной группе.

Нарушители помещены в изолятор временного содержания. В отношении них начат административный процесс по ст.23.29 КоАП (незаконное пересечение границы) и ст.23.30 КоАП (нарушение пограничного режима). Нелегалов ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до пяти лет.-0-