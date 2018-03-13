Мошенник из Бреста выманил у знакомых более Br7 тыс.

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста подозревается в мошенничестве и хищении денег с банковской карты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, брестчанин 1988 года рождения с мая по сентябрь 2017 года под различными предлогами завладел деньгами восьми человек на общую сумму более Br7 тыс. Кроме того, в прошлом декабре фигурант воспользовался банковской картой знакомого и перевел на свой счет Br500.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ч.1, ч.2 ст.209 (мошенничество), ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК, которые соединены в одном производстве.

Устанавливаются другие потерпевшие от действий жителя областного центра. Пострадавшие от действий мужчины могут звонить по номеру (029) 729-29-98 либо в отдел внутренних дел по месту жительства.-0-