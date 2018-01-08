Мошенник из Гомеля выманил у 28 граждан около Br700 тыс.

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Обвинение в совершении преступления предъявлено гомельчанину 1972 года рождения.

Установлено, что в 2009 году обвиняемый открыл магазин алкогольной продукции. В должности замдиректора предприятия он самостоятельно распоряжался финансами общества, определял очередность и объемы оплаты за поставленную для реализации в магазин продукцию. Подыскивал юридических лиц, которые отпускали продукцию с отсрочкой платежа, однако с поставщиками впоследствии не рассчитывался. Начиная с 2013 года обвиняемый под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры стал привлекать денежные средства физических лиц, предлагая вложить им деньги под проценты. Для введения граждан в заблуждение мошенник частично выполнял обязательства по выплате процентов, изымая деньги из оборота организованных им коммерческих структур.

Всего по делу потерпевшими признаны 28 граждан, у которых обвиняемый взял в долг и не вернул около Br700 тыс. Кроме того, в результате противоправных действий обвиняемого со стороны учрежденных им организаций перед юридическими лицами образовалась задолженность на общую сумму около Br300 тыс.

Летом 2016 года гомельчанин скрылся на территории Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела он был объявлен в розыск, а через несколько месяцев задержан в Москве и экстрадирован в Беларусь.

В ходе следствия проанализирован большой объем финансовой документации, допрошены десятки свидетелей. С участием сотрудников милиции и УДФР КГК по Гомельской области проведены обыски, направлены запросы в банки и иные учреждения для изучения имущественного состояния обвиняемого. Однако имущество, подлежащее аресту, выявлено не было.

Предварительное расследование по делу окончено. Обвиняемый не воспользовался правом на уплату уголовно-правовой компенсации в качестве необходимого условия освобождения от уголовной ответственности. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-