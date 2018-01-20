Мошенник из Молодечно убеждал знакомых брать для него в рассрочку товары

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета возбудил ряд уголовных дел о мошенничестве в отношении жителя Молодечно Кирилла Каптюга, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
По данным следствия, 25-летний ранее судимый мужчина уговорил знакомых оформить на свое имя покупки различных товаров в рассрочку, обещая погашать все платежи. "По просьбе фигуранта они ставили свои подписи в договорах рассрочки на покупку мобильных телефонов, отопительного оборудования, компьютерных стульев и других товаров", - рассказала Татьяна Белоног.
Взятые на себя обязательства подозреваемый выполнять не намеревался. Купленным в рассрочку он распорядился по своему усмотрению и в установленные договором сроки не платил. Все претензии стали поступать гражданам, которые оформили на свое имя официальные документы.
Следствие располагает данными о семи фактах мошеннических деяний. Сейчас устанавливаются другие пострадавшие. Они могут обращаться в Молодечненский РОСК по адресу: Молодечно ул. Притыцкого, д. 23, кабинет 208, или по телефону 8-0176-77-24-31.-0-
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