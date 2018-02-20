Мошенник из Пинского района 8 лет скрывался в России от кредиторов

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области окончило расследование уголовного дела по обвинению жителя Пинского района в мошенничестве, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, неработающий мужчина 1980 года рождения под предлогом оказания посреднических услуг знакомым в приобретении недвижимости, транспортных средств, других товаров получил с марта 2008 года по декабрь 2009-го от 15 граждан деньги на общую сумму свыше Br70 тыс. Максимальная сумма, полученная от одного человека, составила более Br9,5 тыс.

"Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в 2011 году, однако он скрылся от правоохранительных органов, выехав в Российскую Федерацию. В 2017 году он был экстрадирован на родину. В ходе предварительного расследования были допрошены более 40 свидетелей, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены долговые расписки. Установлено 14 эпизодов противоправной деятельности фигуранта", - уточнил Дмитрий Иванюк.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по чч. 3, 4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб потерпевшим частично возмещен.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-