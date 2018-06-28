28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник из Слуцкого района брал деньги за ремонт мебели и пропадал. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Слуцким районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.209 УК Беларуси).

По данным следствия, житель Слуцкого района, ранее судимый по аналогичной статье, освободился из мест лишения свободы в июле 2016 года. С августа этого же года по апрель 2017, действуя от имени индивидуального предпринимателя, он заключал договоры с жителями столицы, Минской, Гомельской областей по ремонту, реставрации и изготовлению мебели, а также установке заборов (металлопрофиль), хотя заведомо не намеревался их исполнять и не имел для этого реальной возможности.

Клиентов он привлекал предоставлением рассрочки, обещанием доставки в кратчайшие сроки и по ценам ниже, чем у других. Обязательным условием заключения договора было внесение предоплаты - 50% от указанной суммы, якобы необходимой для закупки материалов. После сделки псевдопредприниматель забирал у заказчиков бывшую в употреблении мебель, в устной форме указывал сроки, по истечении которых давал новые обещания, отключал мобильный телефон либо не отвечал на звонки.

Во время расследования мужчина скрылся от уголовного преследования, был объявлен в розыск. По международным запросам белорусских правоохранительных органов разыскиваемый был задержан на территории России и экстрадирован в Беларусь в мае.

По уголовному делу следствием собрана доказательная база по 27 эпизодам мошеннических действий, в результате которых пострадали 19 человек. Ущерб от преступной деятельности составил около Br12 тыс. Следственные и процессуальные действия с участием обвиняемого завершены. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-