Мошенник-предприниматель из Шарковщины присвоил более Br32 тыс.

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя, жителя райцентра Шарковщина Витебской области Павла Буко, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

По данным следствия, мужчина с февраля 2014 года на протяжении четырех лет под предлогом изготовления корпусной мебели, завладел деньгами клиентов. Подозреваемый заключал договоры на изготовление корпусной мебели по индивидуальному проекту, и в качестве обязательного условия указывал 50% предоплаты от стоимости заказа. После получения аванса он скрывался, свои обязательства не выполнял, на телефонные звонки клиентов не отвечал.

"В настоящее время установлено 17 потерпевших из Верхнедвинска, Шарковщины, Постав, Глубокого, Минска, Лепеля и Шумилино. Общая сумма денежных средств, в завладении которыми подозревается 29-летний мужчина, составила более Br32 тыс. Следователи применили к нему меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас следствие устанавливает другие факты завладения подозреваемым денежными средствами граждан", - рассказала Светлана Сахарова.

Следователи обращаются к пострадавшим от аналогичных мошеннических действий этого мужчины с просьбой сообщить об этом по телефонам Следственного управления 8(0212)46-20-65 или оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375(33)399-80-44 (круглосуточно).-0-