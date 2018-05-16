Мошенник в Минске отдавал под залог машины с поддельной доверенностью

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник в Минске подделал доверенность на чужие авто и отдавал их под залог, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В 2016 году мужчина работал в Минске у своего товарища, который занимался сдачей автомобилей в аренду. "Поскольку бизнес был затратным, официально мужчину уволили, но совместную работу с предпринимателем он продолжал. В ноябре 2017 года из-за многочисленных взятых кредитов он захотел найти более простой способ заработка, - рассказали в милиции. - Имея доступ к автопарку коллеги, мужчина решил взять в долг деньги под залог автомобилей. Он нашел человека, который был согласен дать ему взаймы таким образом, но с условием оформления доверенности на передачу авто".

Изначально злоумышленник передал в пользование один из автомобилей своего коллеги без доверенности, за что получил $6 тыс. "После он отсканировал печать одного из нотариусов Витебска, которая имелась у него на одном из договоров, и сделал поддельную доверенность. По ней он передал еще два авто, а также включил в документ право на передачу первой машины. Своему коллеге он сообщил о том, что сдал автомобили в прокат. Всего от передачи авто под залог мужчина получил около $11 тыс.", - сообщили в ГУВД.

Ситуация раскрылась, когда владельцу автомобилей, которые были переданы по доверенности, сотрудники Госавтоинспекции сообщили о том, что мужчина обратился в отдел ГАИ для переоформления автомобилей на другое лицо. То, что доверенность была фальшивой, выяснилось позже. Нотариус, печать и подпись которой были подделаны, сообщила, что не могла заверять таких документов, так как это противоречит законодательству.

Центральный РОСК (г.Минска) в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество).-0-