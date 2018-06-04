4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник в Минске за несколько лет выманил у людей около Br130 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего минчанина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере). "Мужчина с июля 2012 года по ноябрь 2014 года под предлогом развития бизнеса по торговле автозапчастями обманом завладел средствами 12 граждан на сумму более Br120 тыс. Кроме того, он заключил договоры с 8 организациями о поставках антифризов, масел, фильтров и приспособлений для обслуживания машин, однако по ним не рассчитался", - отметила Марина Дранькова.

Для получения денег в долг мужчина вводил людей в заблуждение относительно своей экономической состоятельности. "Для убедительности он составлял договоры займа и предоставлял расписки, а также по истечении первого месяца некоторым кредиторам выплачивал процент за пользование средствами. Впоследствии прерывал контакты: менял номера телефонов, место жительства и ссылался на личную занятость и непредвиденные трудности", - рассказала Марина Дранькова.

Еще одним способом завладения деньгами стало предложение о трудоустройстве в приобретенную минчанином в 2016 году фирму. Он принимал инженеров-технологов, механиков, слесарей, менеджеров и водителей с оформлением трудовой книжки и внесением отчислений в фонд социальной защиты населения. Взнос составлял около Br300. На подобного рода рекламу в интернете откликнулись 5 граждан, однако после получения более Br1,4 тыс. новоиспеченный директор обещания не исполнил. При этом он не имел ни помещений, ни оборудования для функционирования предприятия. "Кроме того, на протяжении 2017 года мужчина в интернете размещал объявления о продаже мобильных телефонов и различных устройств, которых у него не было. После оплаты заказ якобы отправлялся маршрутными такси либо почтой и по независящим от него причинам "терялся". Ущерб от этой противоправной деятельности причинен 19 гражданам на сумму более Br8 тыс.", - проинформировала Марина Дранькова.

Мужчина во время разбирательств и предварительного следствия давал противоречивые показания, чтобы избежать уголовной ответственности, но после ознакомления с собранными следователями доказательствами полностью признал свою вину. Уголовное дело прокурором направлено в суд.-0-