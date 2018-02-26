Мошенник выманил у витебчан около Br63 тыс. под предлогом обналичивания электронных денег

26 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Мошенник из Витебска под предлогом обналичивания электронных денег выманил у горожан около Br63 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Правоохранителям стало известно, что в период с января по сентябрь 2017 года нигде не работающий мужчина 1990 года рождения мошенническим путем, под предлогом обналичивания электронных денег и выплат процентов, завладел средствами пяти жителей областного центра на общую сумму не менее Br63 тыс. От своих кредиторов мужчина скрывался в Москве. В Витебск он вернулся 24 февраля и буквально сразу же был задержан сотрудниками 7-го управления при силовой поддержке ОМОНа.

Городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси. У правоохранителей есть основания полагать, что витебчанин обманул гораздо больше человек (не менее 30). -0-