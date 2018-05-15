15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник выманил у жительницы Могилева почти $17 тыс. через соцсети. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Женщина познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился бизнесменом из Англии. "В переписке, которая длилась почти год, он признавался в любви, обещал все оставить ради нее и приехать в Могилев. Но для того чтобы приехать, ему нужно было разобраться с бизнесом, для чего нужны были деньги. Мужчина просил перевести деньги с условием, что обязательно их вернет", - рассказали в СК. Женщина неоднократно переводила мошеннику деньги. Общая сумма составила $16,8 тыс.

Однажды мужчина даже вернул $2,2 тыс. И только когда "жених" окончательно исчез после крупного перевода, женщина поняла, что ее обманули. Сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают личность "бизнесмена".-0-