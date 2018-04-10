10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенник выманивал деньги под предлогом помощи больным детям, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Несвижским районным отделом Следственного комитета возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). За совершение преступлений разыскивается мужчина 1976 года рождения. Его последнее место жительства - д.Сеница Минского района (в 2017 году). "Он с января 2016-го по декабрь 2017 года обманом, злоупотребляя доверием, завладел чужими деньгами. В основном его жертвами были женщины, с которыми он знакомился в разных регионах. Мужчина просил одолжить денег на развитие бизнеса, дорогостоящие покупки, в том числе автомобиль. Кроме того, он представлялся участником благотворительной акции и просил у граждан оказать помощь больным детям. На самом деле переданными ему деньгами распоряжался по своему усмотрению", - рассказала Татьяна Белоног.

Уголовные дела соединены в одно производство. Следствие располагает данными о десяти фактах мошеннических деяний. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше.

Граждане, которые располагают информацией о данном мужчине или пострадали от его противоправных действий, могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: г. Несвиж, ул. Советская 30, или сообщить об этом по телефонам: 8-01770-51571, 8-044-745-27-85.-0-