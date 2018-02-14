Мошенники через фирмы-однодневки в Минске помогали уклоняться от налогов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа финансовых мошенников через фирмы-однодневки в Минске помогала бизнес-структурам уклоняться от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Преступную схему раскрыли работники Солигорского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску во взаимодействии с управлением Следственного комитета по региону. Мошенники открывали в столице фирмы-однодневки, за умеренную плату нанимали в качестве директоров, учредителей, бухгалтеров посторонних людей, как правило, с криминальным прошлым. По предварительному сговору с бизнесменами эти зарегистрированные лжеструктуры оформляли подложные бухгалтерские документы о хозяйственных операциях, которые фактически не проводились. Но при этом обналичивались внушительные суммы, которые затем включались в теневой финансовый оборот. Мошенники получали от этого незарегистрированного дохода свой процент.

Более трех лет клиенты лжеструктур таким образом уклонялись от уплаты налогов, занижая указываемые в отчетах суммы. В частности, по материалам финансовой милиции возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двух руководителей коммерческой организации, а также их пособников из преступной группы. Причем услугами мошенников воспользовались руководители крупного предприятия Минской области по производству химических добавок для строительной и других отраслей. В результате в бюджет недопоступило налогов почти на Br500. С учетом значительного периода преступной деятельности (с 2012 года) с подозреваемых взыщут еще примерно аналогичную сумму пени и штрафных санкций. На расчетные счета предприятия наложены ограничения.

Планируется, что по уголовному делу к ответственности привлекут еще нескольких пособников.-0-