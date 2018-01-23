Мошенники из Гомельской области покупали товар в рассрочку и исчезали

23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома задержали группу мошенников, которые покупали товар в рассрочку, однако платить за него не намеревались. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Преступный план придумал в прошлом году ранее судимый за разбойное нападение неработающий житель Калинковичей. Он предложил своим знакомым - мужчине без определенного места жительства, имеющему судимости за хранение наркотических средств и совершение краж, и неработающей женщине - представляться в торговых точках супругами и якобы для благоустройства семейного очага приобретать в рассрочку мебель, крупную и мелкую бытовую технику и т.д. После совершения покупки глава группы продавал товар по заниженной цене как знакомым, так и незнакомым людям, а также через интернет.

"Первыми жертвами мошенников стали индивидуальные предприниматели из Мозыря. Затем троица отправилась в магазины Гомеля, Гомельского района, Жлобина. Мошенники побывали во всех областных центрах страны, в том числе в Минске", - прокомментировал Виталий Пристромов. В магазинах злоумышленники рассказывали историю о том, что недавно приехали в город, только устроились на работу, снимают квартиру. Подтверждающие документы, кроме паспорта, продавцы не требовали.

"При покупке мошенники отдавали предпочтение дорогим моделям техники или мебели. Если нужен был первоначальный взнос, оплачивали его, так как были уверены, что деньги вернутся", - пояснил официальный представитель. Злоумышленники снимали дорогие квартиры, посещали недешевые рестораны и кафе, игровые клубы, ездили на такси.

Фиктивную семью гомельские оперативники задержали в столице. Организатора нашли в Мозыре в съемной квартире. "В настоящее время идет активная работа по изъятию вещей, добытых преступным путем. На данный момент можно говорить о восьми уголовных делах, которые возбуждены, и более 40 эпизодах преступной деятельности. Среди пострадавших - крупные торговые предприятия, индивидуальные предприниматели", - отметил собеседник.

Также проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности преступной группы. Все ее участники заключены под стражу.-0-