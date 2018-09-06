Мошенники в Гродненской области инсценировали ДТП ради страховки

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о страховом мошенничестве в суд. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры.

Обвинение предъявлено 11 гражданам. Преступная группа действовала со второй половины 2014 года, ее участники с помощью желавших "подзаработать" инсценировали дорожно-транспортные происшествия ради страховых выплат, причем часто использовались ранее поврежденные автомобили. Известно о 13 эпизодах мошеннических действий, незаконно получено Br137 тыс.

"Действия троих обвиняемых квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.4 ст.209 УК), остальным инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (по ч.2 и ч.3 ст.209 УК). Наложен арест на имущество в сумме Br60 тыс.", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. После проверки материалов прокурор посчитал обвинение обоснованным. Ранее примененные меры пресечения - заключение под стражу и подписку о невыезде - остались в силе.-0-