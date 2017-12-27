Мошенники взламывали страницы в соцсетях и похищали деньги с карт гродненцев

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мошенники с взломанных страниц в соцсетях выманили у гродненцев Br800. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Несколько случаев взломов страниц в социальной сети зафиксировано в Гродно в выходные. Известно как минимум о шести подобных фактах.
"Действовали злоумышленники по стандартной схеме. Якобы от лица владельца страницы писали его друзьям и знакомым сообщения, направленные на получение реквизитов банковских карточек", - рассказали в пресс-службе УВД. Получив необходимую информацию, мошенники похищали деньги с карт. За последние три дня суммарно пострадавшие лишились около Br800.
По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Хищение путем использования компьютерной техники" и "Несанкционированный доступ к компьютерной информации".
В милиции советуют серьезнее относиться к передаче информации в соцсетях. Нужно дополнительно выяснить, действительно ли пишет владелец страницы. Самые простые способы сделать это: позвонить знакомому, который просит реквизиты карточки, либо в сообщении задать личный вопрос, ответ на который точно позволит идентифицировать человека.-0-
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