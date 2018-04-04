Мошенница из Жабинковского района выманивала деньги под предлогом продажи собак

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке устанавливают потерпевших от мошеннических действий жительницы одного из сельских населенных пунктов района, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Неработающая местная жительница 1986 года рождения с февраля 2015 года по октябрь 2017-го размещала в интернете объявления о продаже собак различных пород: вест-хайленд-уайт-терьер, французский бульдог, корги, йоркширский терьер. При этом просила потенциальных покупателей в качестве аванса перечислять определенные суммы на ее банковскую карту. После получения денег женщина собак не продавала.

В отношении подозреваемой возбуждено пять уголовных дел по ч.ч.1, 2 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Следствием установлено девять потерпевших, проживающих в Брестской, Минской, Гомельской, Могилевской областях.

Следствие просит возможных жертв противоправных действий подозреваемой сообщить по телефонам: +375 (29) 782-57-05, +375 (44) 580-08-41.-0-