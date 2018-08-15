Мошенница присвоила более Br500, придумав истории о смерти родных

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В производстве следственного управления УСК по Витебской области находится уголовное дело в отношении жительницы Минской области, которая обвиняется в мошенничестве по ч.1 ст.209 УК, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Следователи установили, что в феврале-марте текущего года 40-летняя неработающая женщина решила поправить свое материальное положение незаконным путем. Обвиняемая придумала жалобные истории о смерти родственников. Понимая, что по месту жительства ее узнают и сообщат в правоохранительные органы, она приезжала в Поставы, Глубокое и Шарковщину, где в продовольственных и магазинах ритуальных услуг мошенническим путем завладела деньгами и продуктами.

Обвиняемая рассчитывала, что своей историей разжалобит людей и они дадут ей деньги (возвращать их она не собиралась). Полученные от потерпевших средства женщина потратила на спиртные напитки и продукты. Так, в одном из магазинов она посетовала, что ей нечем расплатиться за перевозку тел родственников из Боровлян в Витебскую область. Оставив вещи в магазине ритуальных товаров и заказав табличку с вымышленным именем на памятник, обвиняемая попросила у продавца в долг на пару часов Br170. Она убедила его, что рассчитается за заказ позже и вернет деньги, оставив вымышленный номер мобильника.

"По данным следствия, в результате шести фактов мошеннических действий обвиняемая завладела денежными средствами и имуществом граждан на общую сумму Br510. С момента задержания к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала Светлана Сахарова. -0-