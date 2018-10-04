Мошенницы из Могилева придумали схему, как за 50 копеек получить у продавца Br49

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две могилевчанки завладели денежными средствами в размере Br250, обманывая продавцов торговых центров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Несовершеннолетние 16 и 17 лет подходили к кассам торговых павильонов и просили продать им товар на незначительную сумму, в основном не превышающую полутора рублей. При этом они демонстрировали продавцу купюру достоинством в Br50. После того как продавец начинал искать сдачу с покупки, девушки "по счастливой случайности" находили у себя монету в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась с круглой суммы. Далее они незаметно прятали Br50 и передавали только 50-копеечную монету. Тем временем продавец, не обратив на это внимания, полагая, что деньги девушки передали в полном объеме, отсчитывал злоумышленницам Br49, а также отдавал товар. По аналогичной схеме девушки смогли обманным путем завладеть денежными средствами у продавцов в размере Br250. Всего установлено пять эпизодов преступной деятельности.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. Они находятся в производстве Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета.

Юлия Гончарова добавила, что по действующему законодательству уголовная ответственность за мошенничество наступает с 16 лет. К подозреваемым применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Проводится расследование.-0-