Мошенницы из Могилева придумали схему, как за 50 копеек получить у продавца Br49

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две могилевчанки завладели денежными средствами в размере Br250, обманывая продавцов торговых центров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.
Несовершеннолетние 16 и 17 лет подходили к кассам торговых павильонов и просили продать им товар на незначительную сумму, в основном не превышающую полутора рублей. При этом они демонстрировали продавцу купюру достоинством в Br50. После того как продавец начинал искать сдачу с покупки, девушки "по счастливой случайности" находили у себя монету в 50 копеек, предложив ее продавцу, чтобы сдача получилась с круглой суммы. Далее они незаметно прятали Br50 и передавали только 50-копеечную монету. Тем временем продавец, не обратив на это внимания, полагая, что деньги девушки передали в полном объеме, отсчитывал злоумышленницам Br49, а также отдавал товар. По аналогичной схеме девушки смогли обманным путем завладеть денежными средствами у продавцов в размере Br250. Всего установлено пять эпизодов преступной деятельности.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК. Они находятся в производстве Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета.
Юлия Гончарова добавила, что по действующему законодательству уголовная ответственность за мошенничество наступает с 16 лет. К подозреваемым применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке. Проводится расследование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.471 BYN
|2.477 BYN
|USD
|2.1508 BYN
|2.152 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.2502 BYN
|3.235 BYN
|3.247 BYN