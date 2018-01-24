24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотодельтаплан совершил аварийную посадку в Минском районе, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что летательный аппарат упал в поле вблизи деревни Озерцо Минского района, поступило спасателям 23 января в 14.34.

"Прибывшим спасателям стало известно, что в поле, на удалении около 400 м от дороги, произошла аварийная посадка мотодельтаплана. На момент падения летательного аппарата в нем находились пилот и пассажир. Пострадавших нет. Помощь МЧС не понадобилась", - рассказали в областном управлении МЧС.

В результате падения мотодельтаплан получил механические повреждения. Обстоятельства и причина падения устанавливаются.-0-