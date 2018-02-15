Мотоциклист-бесправник в Гомельском районе пытался удрать от сотрудников ГАИ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе мотоциклист-бесправник пытался сбежать от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел днем 14 февраля. Сотрудники межрайотдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД во время несения службы заметили вблизи д. Долголесье водителя, который ехал на мотоцикле "Минск" без шлема, и направились к нему.
Завидев автомобиль ГАИ, мотоциклист съехал на обочину и пытался скрыться через поле, но застрял в снегу. Бросив железного коня, водитель пустился в бега, но метров через 50 его догнал инспектор. В ходе разбирательства сотрудники Госавтоинспекции установили, что 39-летний местный житель управлял мотоциклом без соответствующих прав, водительское удостоверение он даже никогда не получал. Само транспортное средство также не было зарегистрировано в установленном порядке.
На нарушителя составлено три протокола, ему грозит немалый штраф.-0-
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