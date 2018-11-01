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Мотоциклист переехал мужчину на дороге в Кобринском районе

Происшествия 01.11.2018 | 11:43
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе мотоциклист переехал лежащего на дороге мужчину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Вечером 31 октября 47-летний житель деревни Киселевцы на мотоцикле Racer-RC200 ехал по дороге Р127 Кобрин - Дивин. На 4-м км шоссе он переехал лежащего на проезжей части 61-летнего жителя деревни Борисовка. Оба мужчины получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Кобринскую центральную районную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют обстоятельства ДТП. Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-

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Теги
Брестская область, ДТП, Кобрин, травматизм
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