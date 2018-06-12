12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла днем 11 июня. "Местный житель за рулем автомобиля ГАЗ ехал по ул.Минской и при повороте на ул.50 лет Победы не уступил дорогу двигавшемуся навстречу мотоциклу Stels Flex 250, произошло столкновение. В результате ДТП с травмами был госпитализирован мотоциклист - 20-летний житель Дзержинского района. Спустя два часа он скончался", - проинформировали в ГАИ.-0-
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