1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб в аварии с легковушкой в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 31 июля в 18.45 вблизи п.Энергетиков. "Минчанин на автомобиле Subaru Outback при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Honda SC26 под управлением 30-летнего жителя Узды, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте".

Оба водителя были трезвыми, техосмотр транспортных средствах не пройден. Мотоциклист был в шлеме.

Возбуждено уголовное дело.-0-