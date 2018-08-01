1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб в аварии с легковушкой в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП произошло 31 июля в 18.45 вблизи п.Энергетиков. "Минчанин на автомобиле Subaru Outback при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Honda SC26 под управлением 30-летнего жителя Узды, - рассказали в ГАИ. - В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте".
Оба водителя были трезвыми, техосмотр транспортных средствах не пройден. Мотоциклист был в шлеме.
Возбуждено уголовное дело.-0-
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