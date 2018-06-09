9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист погиб в столкновении с легковушкой в Ивановском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Брестской области.
Авария произошла вечером 8 июня в деревне Мотоль. По предварительной информации, 48-летняя жительница "Фольксвагена" при повороте налево не уступила дорогу мотоциклу "Ямаха" под управлением местного жителя.
"Произошло столкновение. В результате ДТП 25-летний мотоциклист скончался на месте", - отметили в ГАИ региона.
По факту ДПТ проводится проверка.
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