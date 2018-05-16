16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Дятловском районе, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 15 мая на пересечении равнозначных дорог в поселке Новоельня.

"Парень 1990 года рождения, управляя автомобилем "Ситроен", не уступил дорогу мотоциклисту на "Хонде", приближавшемуся с правой стороны", - рассказали в ГАИ региона. В результате ДТП мотоциклист (1975 года рождения) получил травмы: переломы ребер.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома