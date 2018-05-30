30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мотоциклист разбился при обгоне в Глубокском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло на 142-м км автодороги Р3 Логойск - Зембин - граница Латвии. Водитель мотоцикла 1974 года рождения, двигаясь в направлении Шарковщины со стороны Глубокого, при обгоне не справился с управлением и опрокинулся на встречной полосе. От полученных травм он скончался на месте. Мужчина был без шлема. "Кроме того, оказалось, что, имея водительские права на вождение легковых и грузовых автомобилей, категория на мотоцикл у него не была открыта. Мотоцикл "Кавасаки" он приобрел накануне, обменяв его на свой легковой автомобиль", - отметил Александр Казючиц.
Госавтоинспекция призывает всех участников движения к осторожному и ответственному поведению на дорогах.-0-
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