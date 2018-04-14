Мотоциклист в Минске врезался в автомобиль ГАИ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист в Минске при попытке скрыться от ГАИ врезался в служебную машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла сегодня около 12.00 на ул.Тростенецкой. "Внимание сотрудников ГАИ привлек регистрационный знак на мотоцикле Suzuki GSX - он не соответствует требованиям Правил дорожного движения. Пытаясь уйти от преследования, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Также он столкнулся со служебным автомобилем. Мужчина не имеет водительских прав и в течение года повторно управлял транспортным средством без водительского удостоверения", - проинформировали в ГАИ. Во время досмотра у задержанного обнаружен кастет.
Мотоциклист был трезв, он привлечен к административной ответственности и для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть Ленинского РУВД Минска.-0-
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