Мотоциклист в Минске врезался в автомобиль ГАИ

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист в Минске при попытке скрыться от ГАИ врезался в служебную машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.00 на ул.Тростенецкой. "Внимание сотрудников ГАИ привлек регистрационный знак на мотоцикле Suzuki GSX - он не соответствует требованиям Правил дорожного движения. Пытаясь уйти от преследования, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Также он столкнулся со служебным автомобилем. Мужчина не имеет водительских прав и в течение года повторно управлял транспортным средством без водительского удостоверения", - проинформировали в ГАИ. Во время досмотра у задержанного обнаружен кастет.

Мотоциклист был трезв, он привлечен к административной ответственности и для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть Ленинского РУВД Минска.-0-