Мотоциклистка в Минске столкнулась с "Ладой"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклистка в Минске столкнулась с автомобилем "Лада". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Мингорисполкома.
Происшествие произошло 12 октября. "Около 20.00 водитель мотоцикла - девушка 1998 года рождения двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Щорса в направлении улицы Уманской. Предположительно, при перестроении в крайнюю левую полосу в районе дома №53 по проспекту Дзержинского она совершила столкновение с автомобилем "Лада". В результате ДТП никто не пострадал. Водитель мотоцикла получила незначительные телесные повреждения", - рассказали в УГАИ МВД.
По факту происшествия проводится проверка.-0-
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