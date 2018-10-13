Мотоциклистка в Минске столкнулась с "Ладой"

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклистка в Минске столкнулась с автомобилем "Лада". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Мингорисполкома.

Происшествие произошло 12 октября. "Около 20.00 водитель мотоцикла - девушка 1998 года рождения двигалась по проспекту Дзержинского со стороны улицы Щорса в направлении улицы Уманской. Предположительно, при перестроении в крайнюю левую полосу в районе дома №53 по проспекту Дзержинского она совершила столкновение с автомобилем "Лада". В результате ДТП никто не пострадал. Водитель мотоцикла получила незначительные телесные повреждения", - рассказали в УГАИ МВД.

По факту происшествия проводится проверка.-0-