Мотоциклисты в Минске совершили около 300 нарушений с начала года

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклисты в Минске с начала года совершили около 300 нарушений, сообщила БЕЛТА старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.
"С начала года со стороны водителей мотоциклов выявлено 299 нарушений. Произошло 6 аварий, где 1 человек погиб, а 5 получили ранения, - проинформировала Вероника Романькова. - Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта неукоснительно соблюдать правила. В частности, управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспорта и прохождение гостехосмотра. Также недопустимо садиться за руль без соответствующей водительской категории".
Основные нарушения среди мотоциклистов - превышение скорости, игнорирование требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и нарушение правил маневрирования. "Чаще всего ДТП совершаются молодыми людьми от 24 до 28 лет на мощных спортивных мотоциклах. Практически все аварии с погибшими в прошлом году произошли из-за нарушения скоростных режимов", - отметила Вероника Романькова.
Инспекторы ГАИ в Минске патрулируют улицы на мотоциклах и машинах как со спецокраской, так и без нее. Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта без документов, а также мотоциклов кустарного изготовления и с конструктивными изменениями.-0-
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