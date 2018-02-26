Мозырские пограничники выявили у белоруса сигнальный боеприпас

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Александровка" мозырские пограничники при оформлении на выезд в Украину автомобиля Peugeot под управлением гражданина Беларуси в перчаточном ящике нашли предмет, внешне похожий на гранату. Такая информация размещена на информационном портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Был немедленно прекращен пропуск через госграницу и приняты меры для обеспечения безопасности: территорию объекта оцепили, проинформировали сотрудников подразделения по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, представителей других структур, а также коллег из Житомирского погранотряда.

В дальнейшем по результатам взрывотехнической экспертизы специалисты дали заключение, что этот предмет является сигнальным боеприпасом.

В отношении водителя начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч.1 ст.333-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Беларуси огнестрельного оружия или боеприпасов). Назначена баллистическая экспертиза.-0-