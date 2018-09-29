Мужчина едва не сгорел в подвале витебской пятиэтажки

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске на пожаре в подвале пятиэтажного дома спасен мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Тревожный звонок в МЧС поступил 28 сентября в 16.08. Прибывшие на место спасатели обнаружили в незакрытом подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Смоленской мужчину. Неработающего 52-летнего гражданина передали медикам, с отравлением продуктами горения он госпитализирован.

В самом подвале дома, который находится на балансе ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, повреждено имущество, закопчены стены. Причина пожара устанавливается, как и то, почему доступ в помещение не был ограничен для посторонних.

Всего в регионе за минувшие сутки произошли три пожара, в которых погиб один человек и спасены трое. Пенсионер из деревни Курчевская Усвейка Толочинского района стал жертвой огня в своем доме, еще один пожар в жилом доме по ул. 8-й Куйбышева в Витебске едва не стоил жизни хозяину и его гостю, оба безработные. Причины всех происшествий устанавливаются.-0-