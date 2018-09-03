Мужчина из ревности "заминировал" гостиницу в Гродненском районе, где отдыхала его жена

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из ревности "заминировал" гостиницу в Гродненском районе, в которой отдыхала его супруга. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Более 40 человек - постояльцы гостиницы и персонал - были эвакуированы. При обследовании взрывное устройство не обнаружено, информация о минировании не подтвердилась.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. "В настоящий момент есть основания полагать, что к лжеминированию причастен 47-летний мужчина, супруга которого отдыхала в этой гостинице. Предполагаемый мотив - ревность", - проинформировали в Следственном комитете. Расследование продолжается.-0-
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