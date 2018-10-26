26 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина поджег дом с сожительницей и ребенком в Чашникском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 27 сентября 36-летний мужчина в одной из деревень Чашникского района во время возникшей ссоры с сожительницей поджег дом, в котором находились женщина и ее малолетняя дочь. В результате поджога произошел взрыв от выделившихся паров бензина. Взрывной волной потерпевших выбросило из дома через дверь, обвиняемого - через окно. Мужчина скрылся в лесу вблизи деревни. Спустя двое суток сотрудники милиции его задержали. Предварительный мотив совершения преступления - уничтожение совместно нажитого имущества, при разделе которого и возник конфликт.

Задержанному предъявлено обвинение по ст.186 (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления) и ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом). Мужчина заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-