Мужчина погиб на канале Березовской ГРЭС

7 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели мужчины на теплом канале Березовской ГРЭС, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел ночью 6 марта. Предварительно установлено, что житель Кобрина 1990 года рождения вместе с тремя знакомыми приехал на теплый канал Березовской ГРЭС. Там мужчины выпили. После этого кобринчанин решил окунуться в воду. Вскоре его товарищи заметили, что он не двигается.

Решив, что другу стало плохо, они вытащили пострадавшего на берег, пытались оказать первую помощь. Однако прибывшая бригада неотложки констатировала смерть мужчины. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

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