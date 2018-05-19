Мужчина погиб на пожаре в Круглом

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина 34 лет погиб на пожаре в Круглом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Возгорание в районном центре на улице Центральной произошло ночью 19 мая. По прибытии к месту вызова пожарных расчетов происходило горение здания открытым пламенем. Хозяин дома мужчина 1984 года рождения погиб, его труп был обнаружен под обрушившимися конструкциями.
Как отметили в МЧС, обнаружение погибшего было затруднено открытым горением и плотным задымлением. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.-0-
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