Мужчина погиб при пожаре бытовки на территории кирпичного завода в Круглом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре бытовки на территории ООО "Кирпичный завод "Восточный" в Круглом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре бытовки на ул. Энгельса поступило в МЧС 31 января в 23.04. "Когда спасатели прибыли на место, одноэтажная постройка горела открытым пламенем. В ходе тушения внутри было обнаружено тело погибшего мужчины 1960 года рождения", - проинформировали в управлении.
Бытовка полностью уничтожена огнем, причина пожара устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4514 BYN
|2.462 BYN
|2.465 BYN
|USD
|1.9839 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5251 BYN
|3.515 BYN
|3.528 BYN