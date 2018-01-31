Мужчина погиб при пожаре бытовки на территории кирпичного завода в Круглом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре бытовки на территории ООО "Кирпичный завод "Восточный" в Круглом, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре бытовки на ул. Энгельса поступило в МЧС 31 января в 23.04. "Когда спасатели прибыли на место, одноэтажная постройка горела открытым пламенем. В ходе тушения внутри было обнаружено тело погибшего мужчины 1960 года рождения", - проинформировали в управлении.

Бытовка полностью уничтожена огнем, причина пожара устанавливается.-0-