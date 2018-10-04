4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина предлагал минчанам работу в Норвегии, брал деньги на визу и исчезал, сообщила БЕЛТА официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга Шавель.

Советский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество) в отношении безработного ранее судимого 28-летнего жителя столицы. С осени 2017 года он под различными предлогами выманивал деньги у доверчивых минчан. "Мужчина представлялся агентом по недвижимости, предлагал продать машины, квартиры, брал предоплату у граждан и не возвращал деньги. Рассказывал людям, что его отец живет в Норвегии и имеет свой бизнес, зарабатывая на ловле рыбы. Под этим предлогом предлагал трудоустройство у отца, но ему требовались деньги для оформления визы. Когда люди давали ему деньги, псевдоработодатель пропадал вместе с ними", - рассказала Ольга Шавель.

Кроме того, минчанин находил на сайтах знакомств разведенных женщин, входил к ним в доверие, под различными предлогами брал деньги и исчезал.

Пострадавшим от действий мужчины необходимо обращаться в Советское РУВД Минска или по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (017) 239-67-89, 8 (029) 107-69-57.-0-