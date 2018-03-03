3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина пытался ограбить обменник в Могилеве, следователями устанавливается личность нападавшего. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК (разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере).

"Вечером 1 марта неизвестный с завязанным на лице шарфом вошел в обменный пункт банка и под угрозой насилия, демонстрируя при этом похожий на пистолет предмет, потребовал у кассира передать ему деньги. Работником банка была нажата кнопка тревожной сигнализации, после этого мужчина скрылся, - проинформировала Оксана Соленюк. - Незамедлительно на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По изъятым в ходе осмотра предметам назначен комплекс экспертиз".

Милиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого. Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет: кепка красного цвета, куртка матерчатая серого цвета с капюшоном, темные брюки, шарф серого цвета с продольной бордовой полосой. При себе имел матерчатую сумку темного цвета. Граждане, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, могут сообщить об этом в Ленинский РОВД Могилева по тел.: +375297435997, +375297879676 или 102. Вознаграждение и анонимность гарантируются.-0-

Фото УСК по Могилевской области.