Мужчина с ножом атаковал администратора зала игровых автоматов в Витебске

14 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Пьяный мужчина с ножом напал на администратора зала игровых автоматов в Витебске. Подробности инцидента корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Преступление было совершено около 2 часов ночи 13 марта. В милицию о произошедшем сообщила администратор игорного заведения, расположенного на улице Чкалова. Женщина рассказала, что разбойник, угрожая ножом, завладел выручкой зала игровых автоматов в Br1 тыс. 430.

За дело взялись сотрудники уголовного розыска УВД и Первомайского РОВД. К концу дня 13 марта милиционеры задержали мужчину, который совершил разбой. Им оказался 30-летний витебчанин, ранее неоднократно судимый, не имеющий постоянного места работы (он периодически уезжал на заработки в Россию).

Накануне нападения мужчина проводил время в игорном заведении, где проиграл Br30. "Поскольку выиграть не удалось, то изрядно выпивший витебчанин решил разжиться деньгами другим способом. Дождался, когда зал покинет последний посетитель, и зашел туда с ножом", - сказал Виталий Сапроненко.

Найти разбойника удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, а также потому что у всех посетителей игорных заведений переписываются паспортные данные. "В день задержания мужчина передвигался по городу исключительно на такси, вечером собирался уезжать в Россию. Нашли его в гостях у знакомой", - отметил официальный представитель УВД.

Городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК Беларуси.-0-